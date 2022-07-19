МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером слабо растут, инвесторы предпочитают не делать "резкие" движения на фоне глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,08%, до 106,34 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 99,53 доллара.

На нефтяном рынке во вторник вечером наблюдается слабая динамика, поскольку инвесторы отказываются от большого объема покупок из-за неопределенности относительно перспектив мировой экономики.

Кроме того, по словам соучредителя консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен (Amrita Sen), сейчас на нефтяном рынке наблюдается низкая ликвидность, поскольку люди уехали в отпуск, и использование машин уменьшилось.