МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в июле, вероятно, увеличит экспорт нефти благодаря росту поставок в Китай, сообщает Bloomberg. "Газпром" и Nioc изучат возможность сотрудничества в нефтегазовой сфере

Согласно предварительным данным, доступным по состоянию на 18 июля, общий объем экспортных поставок в июле может достичь примерно 7,7 млн баррелей в день против 6,6 млн баррелей в день в июне. Показатель июня был пересмотрен.

Возможно, увеличение экспорта нефти в июле в конечном итоге окажется не столь значительным, и показатели будут скорректированы. Необычный рост или снижение объема ежедневных поставок в течение всего лишь нескольких дней может оказать существенное влияние на итоговый месячный показатель.

Если же тенденция к наращиванию экспортных поставок сохранится, то июльские темпы могут оказаться рекордными с апреля 2020 года. Объем экспортных поставок нефти Саудовской Аравией в июне стал самым низким с сентября. Данные компании Vortexa Ltd., согласно Bloomberg, указывают на еще более сильный рост экспорта в июле по сравнению с июнем.

Власти Саудовской Аравии отказались от комментариев.

Добыча нефти в королевстве с прошлого года постепенно растет, согласно соглашению ОПЕК+. Целевой уровень производства в июле для Саудовской Аравии составляет 10,833 млн баррелей в день, а в августе добыча должна превысить 11 млн баррелей в день.

За истекший период июля основным фактором роста экспорта нефти Саудовской Аравии стало повышение спроса со стороны Китая, несмотря на локдауны в некоторых городах. Поставки нефти из королевства в Китай в июле могут составить около 1,8 млн баррелей в день, что станет самым высоким уровнем с апреля.