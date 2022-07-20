МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Идея ввести ограничения цен на нефть из России может привести к серьезным последствиям для всего мира, рассказал в эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт. В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"

Эксперт подчеркнул, что западные политики ничего не понимают в механизме работы энергетического рынка, и эта некомпетентность только усугубит топливный кризис.

"Я считаю эту идею в высшей степени абсурдной", — заявил Люфт.

По его мнению, сама мысль попытаться искусственно установить цену на российскую нефть мало чем отличается от мысли требовать от продавца в магазине принять за товар меньшую цену, чем указанная на ценнике.

"Нефтяные рынки так не работают. У них очень сложный механизм, и вы не можете просто заставить цены опуститься. Европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель. Невозможно обмануть законы спроса и предложения, если мы говорим о взаимозаменяемом товаре", — резюмировал эксперт.

США хотят уменьшить доходы России, ограничив стоимость ее сырья. Вашингтон предлагает ввести потолок до 60 долларов за один баррель нефти, чтобы покрывать только затраты РФ на добычу, при этом лишить ее дополнительных доходов. Вместе с тем Белый дом надеется, что снизится и стоимость бензина для потребителей.