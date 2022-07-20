МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 июля, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 426,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. В США рассказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста запасов — на 1,36 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 июля, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,025 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 11,63 миллиона баррелей в сутки, а в мае, по окончательным данным — 11,74 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 июля понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 10 тысяч баррелей в сутки, до 11,91 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год — понизило на 200 тысяч баррелей в сутки, до 12,77 миллиона баррелей в сутки.