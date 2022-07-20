МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, обсуждаемые странами G7, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Росстат оценил долю нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, Россия, безусловно, естественно, не будет обеспечивать поставки нефти на мировые рынки. Мы просто в убыток работать не будем", — сказал Новак в эфире Первого канала, комментируя вопрос о лимите цен на российскую нефть.

Ранее идею стран "Большой семерки" уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что предложения ограничить цену и покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.