Фьючерсы на нефть Brent дешевеют до 106,25 доллара за баррель на опасениях вокруг спроса
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в пределах 1%, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на этот вид сырья на фоне сохраняющихся экономических рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,63%, до 106,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 99,06 доллара.
Трейдеры проявляют осторожность на сохранении рисков вокруг спроса на нефть, что сдерживает котировки. Инвесторы опасаются, что повышение ключевых ставок мировыми центробанками из-за высокой инфляции в мире может привести в рецессии, что негативно для ожиданий вокруг спроса.
Позднее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ставку впервые с 2011 года, на следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять ставку в четвертый раз подряд.
Рынки также продолжают оценивать статистику по недельным запасам в США. Трейдеры обратили внимание, что запасы бензина в США увеличились на 3,5 миллиона баррелей, прогнозировался рост только на 0,1 миллиона баррелей. В то же время коммерческие запасы нефти и дистиллятов неожиданно снизились.
"Спрос на бензин в США не показал рост, несмотря на то, что в Северном полушарии пик сезона потребления. Поскольку сезон пикового спроса подходит к поворотному моменту, а рост мировой экономики замедляется, рынок должен постоянно следить за рисков ослабления спроса на нефтепродукты", — сказал агентству Блумберг аналитик Zhaojin Futures Co Гао Цзянь (Gao Jian).
https://1prime.ru/oil/20220721/837554309.html