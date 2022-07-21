МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в пределах 1%, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на этот вид сырья на фоне сохраняющихся экономических рисков, свидетельствуют данные торгов. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

По состоянию на 8.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,63%, до 106,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 99,06 доллара.

Трейдеры проявляют осторожность на сохранении рисков вокруг спроса на нефть, что сдерживает котировки. Инвесторы опасаются, что повышение ключевых ставок мировыми центробанками из-за высокой инфляции в мире может привести в рецессии, что негативно для ожиданий вокруг спроса.

Позднее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ставку впервые с 2011 года, на следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять ставку в четвертый раз подряд.

Рынки также продолжают оценивать статистику по недельным запасам в США. Трейдеры обратили внимание, что запасы бензина в США увеличились на 3,5 миллиона баррелей, прогнозировался рост только на 0,1 миллиона баррелей. В то же время коммерческие запасы нефти и дистиллятов неожиданно снизились.

"Спрос на бензин в США не показал рост, несмотря на то, что в Северном полушарии пик сезона потребления. Поскольку сезон пикового спроса подходит к поворотному моменту, а рост мировой экономики замедляется, рынок должен постоянно следить за рисков ослабления спроса на нефтепродукты", — сказал агентству Блумберг аналитик Zhaojin Futures Co Гао Цзянь (Gao Jian).