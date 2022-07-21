МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. США надеются, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю. Об этом сообщил в среду замминистра финансов США Уолли Адейемо. Нефть дешевеет на опасениях за спрос

"Мы следуем за действиями Европы", — заявил он в ходе конференции Aspen Security Forum, проходящей в Колорадо.

"Они представили идею ограничения цен, однако к декабрю должен вступить в силу запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть", — сказал он.

"Наша цель — убедиться, что вместе с запретом на страхование судов (с российской нефтью) будет введен и ценовой потолок, который поможет снизить мировые цены на энергоносители и позволит российской нефти поступать на рынок", — подчеркнул Адейемо.

При этом вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что Москва не будет экспортировать нефть на мировой рынок, если ценовой потолок будет установлен ниже уровня себестоимости добычи.