МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Министерства энергетики Казахстана и России 18 июля подписали протокол об увеличении поставок российского гудрона в республику для наращивания производства битума. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского Минэнерго. Казахстан предложил Евросоюзу сотрудничество в горнодобывающей сфере

Отмечается. что российско-казахское соглашение было подписано 18 июля в Москве. Его целью было является увеличение квоты до 430 тысяч тонн в год с 280 тысяч тонн на поставку гудрона из России в Казахстан.

Подписанный документ также предусматривает увеличение квоты на поставку автомобильных бензинов для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" – Космического центра "Южный".