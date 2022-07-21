МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3%, опасения трейдеров по поводу перспектив спроса усиливаются на фоне новостей из Италии, свидетельствуют данные торгов. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

По состоянию на 11.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3%, до 103,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,49%, до 96,39 доллара. Минутами ранее падение котировок превышало 3%.

Среди трейдеров сохраняются опасения по поводу перспектив спроса на нефть. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью рецессии в мире на фоне повышения процентных ставок мировыми центробанками, а также влиянием пандемии в Китае на экономику страны.

Снижение котировок усилилось после новостей из Италии, которые поддержали уход трейдеров от риска. Ранее премьер-министр страны Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, которую принял президент республики Серджо Маттарелла.