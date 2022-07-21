Стоимость нефти Brent упала до 101,6 доллара за баррель
Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 5% и торгуются на уровне 101,6 доллара за баррель
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили падение до 5% из-за опасений вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,69%, до 101,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 4,84%, до 95,05 доллара. Минутами ранее падение котировок превышало 5%.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг спроса на нефть на фоне опасений по возможной рецессии в мире и ситуации с коронавирусом в Китае.
Уход трейдеров от риска усилился после новостей из Италии. Ранее в четверг премьер-министр страны Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства. Президент Италии Серджо Маттарелла принял к сведению заявление об отставке Драги.
Фактор поставок также оказывает сдерживающее влияние на нефтяные котировки. Так, рынки ожидают восстановления добычи в Ливии после снятия форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны.
https://1prime.ru/oil/20220721/837558973.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.