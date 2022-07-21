МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили падение до 5% из-за опасений вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

По состоянию на 13.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,69%, до 101,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 4,84%, до 95,05 доллара. Минутами ранее падение котировок превышало 5%.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг спроса на нефть на фоне опасений по возможной рецессии в мире и ситуации с коронавирусом в Китае.

Уход трейдеров от риска усилился после новостей из Италии. Ранее в четверг премьер-министр страны Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства. Президент Италии Серджо Маттарелла принял к сведению заявление об отставке Драги.

Фактор поставок также оказывает сдерживающее влияние на нефтяные котировки. Так, рынки ожидают восстановления добычи в Ливии после снятия форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны.