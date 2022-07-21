МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг заметно снижаются на сохраняющихся опасениях вокруг спроса в условиях экономической неопределенности, свидетельствуют данные торгов. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,62%, до 104,12 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,46%, до 96,42 доллара. При этом в ходе торгов четверга марка Brent максимально дешевела до 101,6 доллара за баррель, WTI — до 94,7 доллара.

Инвесторы по-прежнему с беспокойством оценивают возможность глобальной рецессии на фоне повышения процентных ставок мировыми центробанками, а также влиянием пандемии в Китае на экономику страны. Как отметили агентству Блумберг аналитики Citigroup, ситуация вокруг спроса в США и в мире продолжает ухудшаться.

В частности, о снижении спроса в США указывают последние данные о запасах бензина в стране, которые за предыдущую неделю выросли на 3,5 миллиона баррелей, до 228,4 миллиона.

Эксперты Citigroup также отметили, что резкие изменения динамики нефтяных котировок объясняются типичным для лета снижением объема торгов.