МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в пределах 1%, поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

По состоянию на 8.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1%, до 104,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 97,26 доллара.

Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.

Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после падения стоимости нефти днем ранее. Удешевление этого вида сырья в ходе торгов четверга превышало 5% из-за опасений возможной рецессии и снижения спроса.

Аналитики отмечают, что базовые факторы для котировок остаются в целом поддерживающими. Краткосрочные цены находятся выше долгосрочных, что указывает на то, что поставки нефти находятся в дефиците, считает старший рыночный аналитик Oanda Asia Pacific Pte Джеффри Халли (Jeffrey Halley), которого цитирует агентство Блумберг. "По этой причине я пока не вижу существенного падения нефтяных цен", — отмечает эксперт.