МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти бразильской компанией Petrobras во 2-м квартале упала. Негативное влияние на нее оказали продажа активов и возросшее число простоев. При этом степень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей Petrobras достигла заоблачных 97%. Нефть дорожает на 1% на опасениях вокруг поставок

В документах, поданных регулятору рынка ценных бумаг, Petroleo Brasileiro SA — именно так официально называется эта государственная компания — указала, что добыча сырой нефти в минувшем квартале составила 2,14 млн баррелей в день, снизившись на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% по сравнению со 2-м кварталом 2021 года.

С учетом природного газа компания добывала 2,653 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,1% меньше как в поквартальном, так и в годовом сравнении.

В комментариях, сопровождавших отчетность, Petrobras объяснила такое снижение продажей 10%-ной доли на месторождениях Sepia и Atapu паре китайских государственных компаний — China National Offshore Oil Corp и China National Offshore Development Corp. Она также завершила продажу менее крупного актива бразильской независимой нефтяной фирме 3R Petroleo Oleo e Gas SA.

На добычу во 2-м квартале также повлиял рост числа технических простоев, добавила Petrobras.

Компания заявила, что уменьшение добычи согласуется с ее ожиданиями, и не стала пересматривать прогноз по добыче на 2022 год. Он равен примерно 2,6 млн бнэ в сутки.

Крупные платформы P-68 и Carioca FPSO продолжили наращивать добычу, а Guanabara FPSO возобновила работу.

Степень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составила 89%, повысившись за квартал на 2%, а в годовом выражении на 14%. Нефтеперерабатывающие заводы Petrobras в конце июня работали почти на полной мощности.

Petrobras предупредила, что в 2-м полугодии ожидается значительное число запланированных простоев на ее перерабатывающих заводах, особенно в 4-м квартале.