Добыча нефти бразильской Petrobras упала до 2,14 милионов баррелей в день во втором квартале
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти бразильской компанией Petrobras во 2-м квартале упала. Негативное влияние на нее оказали продажа активов и возросшее число простоев. При этом степень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей Petrobras достигла заоблачных 97%.
В документах, поданных регулятору рынка ценных бумаг, Petroleo Brasileiro SA — именно так официально называется эта государственная компания — указала, что добыча сырой нефти в минувшем квартале составила 2,14 млн баррелей в день, снизившись на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% по сравнению со 2-м кварталом 2021 года.
С учетом природного газа компания добывала 2,653 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,1% меньше как в поквартальном, так и в годовом сравнении.
В комментариях, сопровождавших отчетность, Petrobras объяснила такое снижение продажей 10%-ной доли на месторождениях Sepia и Atapu паре китайских государственных компаний — China National Offshore Oil Corp и China National Offshore Development Corp. Она также завершила продажу менее крупного актива бразильской независимой нефтяной фирме 3R Petroleo Oleo e Gas SA.
На добычу во 2-м квартале также повлиял рост числа технических простоев, добавила Petrobras.
Компания заявила, что уменьшение добычи согласуется с ее ожиданиями, и не стала пересматривать прогноз по добыче на 2022 год. Он равен примерно 2,6 млн бнэ в сутки.
Крупные платформы P-68 и Carioca FPSO продолжили наращивать добычу, а Guanabara FPSO возобновила работу.
Степень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составила 89%, повысившись за квартал на 2%, а в годовом выражении на 14%. Нефтеперерабатывающие заводы Petrobras в конце июня работали почти на полной мощности.
Petrobras предупредила, что в 2-м полугодии ожидается значительное число запланированных простоев на ее перерабатывающих заводах, особенно в 4-м квартале.
https://1prime.ru/oil/20220722/837567484.html