Bloomberg: одиннадцать танкеров начали транспортировать российскую нефть вместо иранской
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Танкеры, которые раньше перевозили иранскую нефть, начали транспортировать российское сырье, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa.
"Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период", — говорится в сообщении.
В то время, как все больше компаний отказываются совершать перевозки российского энергоресурса, те, кто знаком с торговлей нефтью в санкционных условиях, продолжат использовать свои танкеры для перевозки российской нефти на Восток, приводятся в материалах слова аналитика рынка сырой нефти в Vortexa Армена Азизяна.
Как отмечается, большинство судов, начавших перевозить российское сырье, относятся к типу "Афрамакс" и могут вместить до 730 тысяч баррелей нефти. При этом среди танкеров встречаются и крупные нефтевозы, способные транспортировать примерно два миллиона баррелей. Благодаря их переходу на российскую нефть, экспорт из России увеличился до 250 тысяч баррелей в сутки в первой половине июля, что на 170 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле, отмечает агентство.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России в связи с началом спецоперации по демилитаризации Украины. Часть ограничений затронула энергетическую отрасль. Так, шестой пакет европейских санкций предполагает постепенный отказ от импорта российской нефти. При этом эмбарго касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
https://1prime.ru/oil/20220722/837568323.html