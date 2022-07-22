МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Танкеры, которые раньше перевозили иранскую нефть, начали транспортировать российское сырье, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa. Сколько на самом деле будет стоить российская нефть

"Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период", — говорится в сообщении.

В то время, как все больше компаний отказываются совершать перевозки российского энергоресурса, те, кто знаком с торговлей нефтью в санкционных условиях, продолжат использовать свои танкеры для перевозки российской нефти на Восток, приводятся в материалах слова аналитика рынка сырой нефти в Vortexa Армена Азизяна.

Как отмечается, большинство судов, начавших перевозить российское сырье, относятся к типу "Афрамакс" и могут вместить до 730 тысяч баррелей нефти. При этом среди танкеров встречаются и крупные нефтевозы, способные транспортировать примерно два миллиона баррелей. Благодаря их переходу на российскую нефть, экспорт из России увеличился до 250 тысяч баррелей в сутки в первой половине июля, что на 170 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле, отмечает агентство.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России в связи с началом спецоперации по демилитаризации Украины. Часть ограничений затронула энергетическую отрасль. Так, шестой пакет европейских санкций предполагает постепенный отказ от импорта российской нефти. При этом эмбарго касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.