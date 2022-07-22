МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают подниматься на ожиданиях вокруг поставок, при этом котировки замедлили рост по сравнению с утренней динамикой из-за укрепления доллара к евро на слабой статистике по еврозоне, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. СМИ: танкеры начали перевозить российскую нефть вместо иранской

По состоянию на 12.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,13%, до 104 долларов за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,08%, до 96,43 доллара. Утром нефть дорожала на 1%.

Слабая статистика по Европе заметно сдержала курс евро к доллару, а укрепление американской валюты снижает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, упал до 48 пунктов с июньского уровня в 51,3 пункта, что стало минимальный показателем с мая 2020 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Продолжают давать поддержку нефти ожидания снижения поставок. Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме.

Аналитики продолжают отмечать и факторы, сдерживающие стоимость нефти. "Опасения рецессии и рост заражений COVID-19 продолжают сдерживать нефтяные цены", — прокомментировал агентству Bloomberg гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya). Связанные с экономикой риски отражаются на ожиданиях по спросу на нефть.