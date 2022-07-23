МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти из стран Ближнего Востока на Европейский континент могли вырасти до 2,2 млн баррелей в день, пишет агентство Bloomberg.

Речь идет об экспорте из Саудовской Аравии и Ирака.

По данным агентства, это на 90% больше, чем поставляли две арабские страны в январе 2022 года. Ирак поставил 1,2 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия — около 1 миллиона баррелей.

Саудовская Аравия в текущем месяце направила в страны Европы по трубопроводу Sumed (проложен по территоири Египта) свыше 1 миллиона баррелей нефти в сутки, в два раза больше, чем было поставлено в июле 2021 года.

Ирак поставляет "черное золото" только морскими кораблями. Танкеры с сырьем направлялись из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал. Они перевезли порядка 1,2 миллиона баррелей этого энергоресурса в день.

Агентство поясняет, что большие объемы сырья отгружались именно в Ираке. Авторы статьи связывают такой рост импорта европейскими потребителями ближневосточного сырья с санкциями ЕС против нефти российского происхождения.