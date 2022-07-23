МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Введение лимита цен на российскую нефть или любых других "надуманных" ограничений приведет к тому, что Россия начнет искать новых покупателей для своего топлива, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. СМИ: Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу

По ее словам, при таком сценарии Москва потеряет интерес к традиционным покупателям и будет смотреть в сторону новых форматов двусторонних отношений.

Сенатор также отметила, что без российских энергоресурсов мировой рынок нефти может стать "дорогим базаром".

"Негативный опыт не научил западных партнеров. Соединенным Штатам и их союзникам необходимо заинтересовать Россию", — заключила Ковитиди. СМИ сообщило о гражданском расколе в США

Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России в связи с началом спецоперации по демилитаризации Украины. Часть ограничений затронула энергетическую отрасль. Так, шестой пакет европейских санкций предполагает постепенный отказ от импорта российской нефти. При этом эмбарго касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих топливо.

Кроме того, глава минфина США Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в ведении лимита цен на российскую нефть, поступающую на мировые рынки. По ее словам, такая мера обеспечит продолжение поставок топлива из России, но при этом ограничит доходы Москвы от их продажи. Ожидается, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 24-27 июля приедет в Европу для проведения консультаций по этому вопросу.