МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В следующей неделе ключевыми факторами для котировок нефтяных цен будут оставаться дефицит производственных мощностей и риски рецессии из-за роста процентных ставок центральными банками по всему миру, рассказал агентству "Прайм" Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

"Ключевыми темами на рынке нефти остаются дефицит производственных мощностей и риски рецессии из-за роста процентных ставок. В этих условиях нефтяные котировки балансируют в коридоре между 100 и 108 за баррель Brent, который может оставаться актуальным еще некоторое время", — отметил собеседник агентства и подчеркнул, что уровень неопределенности остается высоким.

Помимо этого участники рынка внимательно следят за макростатистикой и оперативными показателями нефтяной отрасли.

Что касается показателей российского экспорта энергоносителей, то, отмечает Галактионов, то он стабилен. При этом добыча в США стагнирует, а ОПЕК не спешит наращивать производство сырья.

"При этом спрос сильный, даже в условиях подавленного потребления в Китае", — добавил специалист.

Собеседник агентства прогнозирует, что в ближайшее время рынок будет ждать новых сообщений от ОПЕК+ по поводу производственной политики после окончания ограничений в рамках сделки 2020-го года. "Саудовская Аравия и ОАЭ располагают резервными мощностями и могли бы охладить рынок, запустив их в работу. Но пока таких намерений не озвучивалось", — подытожил он.