КАИР, 23 июл — ПРАЙМ. Ливия намерена увеличить добычу нефти в ближайшие две недели до 1,2 миллиона баррелей в день, заявила Национальная нефтяная корпорация (NOC). Ливия не готова увеличить поставки нефти и газа в Европу

Накануне уровень добычи нефти в Ливии возрос до 860 тысяч баррелей в сутки после снятия форс-мажора с месторождений.

В среду национальная нефтяная корпорация Ливи сообщила, что экспорт нефти восстанавливается после снятия форс-мажора и смены главы компании.

"NOC и ее партнерам удалось достичь относительного роста уровня добычи нефти до 860 тысяч баррелей в сутки после снятия форс-мажора с отметки в 560 тысяч баррелей в сутки", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Корпорация намерена в течение двух недель довести уровень добычи до 1,2 миллиона баррелей в день.

Назначенный правительством в Триполи новый глава NOC Фархат Бенгдара в пятницу вечером после переговоров с влиятельными представителями племен востока Ливии объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны. Также Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествовавшего блокировке месторождений. Ранее NOC заявляла, что средний уровень нефтедобычи в Ливии в 2021 году составил 1,2 миллиона баррелей в день.

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии заявило в прошлый четверг о смене многолетнего главы Национальной нефтяной корпорации Мустафы Саналлы. По словам Саналлы, смена руководства произошла под угрозой оружия. Он заявил, что не намерен передавать управление компанией назначенному ПНЕ руководителю.

NOC в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал с апреля по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.