NOC: Ливия намерена за две недели довести добычу нефти до 1,2 миллиона баррелей в день
КАИР, 23 июл — ПРАЙМ. Ливия намерена увеличить добычу нефти в ближайшие две недели до 1,2 миллиона баррелей в день, заявила Национальная нефтяная корпорация (NOC).
Накануне уровень добычи нефти в Ливии возрос до 860 тысяч баррелей в сутки после снятия форс-мажора с месторождений.
В среду национальная нефтяная корпорация Ливи сообщила, что экспорт нефти восстанавливается после снятия форс-мажора и смены главы компании.
"NOC и ее партнерам удалось достичь относительного роста уровня добычи нефти до 860 тысяч баррелей в сутки после снятия форс-мажора с отметки в 560 тысяч баррелей в сутки", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Корпорация намерена в течение двух недель довести уровень добычи до 1,2 миллиона баррелей в день.
Назначенный правительством в Триполи новый глава NOC Фархат Бенгдара в пятницу вечером после переговоров с влиятельными представителями племен востока Ливии объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны. Также Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествовавшего блокировке месторождений. Ранее NOC заявляла, что средний уровень нефтедобычи в Ливии в 2021 году составил 1,2 миллиона баррелей в день.
Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии заявило в прошлый четверг о смене многолетнего главы Национальной нефтяной корпорации Мустафы Саналлы. По словам Саналлы, смена руководства произошла под угрозой оружия. Он заявил, что не намерен передавать управление компанией назначенному ПНЕ руководителю.
NOC в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал с апреля по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.
https://1prime.ru/oil/20220723/837583165.html