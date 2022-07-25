Цены на нефть остаются под влиянием двух разнонаправленных повесток: дефицита производственных мощностей и угрозы рецессии из-за роста процентных ставок. На этой неделе в фокусе может быть вторая повестка, что уже отражается в снижении цен сегодня с утра. В середине недели пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по процентной ставке и представит свое видение дальнейшей монетарной политики.

Фьючерсы на нефть сегодня с утра находятся под давлением. Тем не менее торговый диапазон $99-108 за баррель, в котором котировки находятся с начала месяца, выглядит справедливым и может потерять актуальность только в случае серьезного изменения ситуации на рынке. Так что уже в районе $99-100 покупатели вполне могут перехватить инициативу.

В середине недели американский регулятор примет решение по процентной ставке. По данным инструмента FedWatch Tool, рынки закладывают почти 80%-ю вероятность того, что ставка вырастет на 0,75 п.п., и еще 20% приходится на 1 п.п. Еще более важным будет взгляд ФРС на дальнейшую монетарную политику: готов ли регулятор повышать ставки и дальше, пытаясь охладить инфляцию. Чем решительнее ФРС будет повышать ставки, тем больше рынки будут опасаться экономической рецессии и возможного охлаждения спроса на нефть. Снижение спроса может компенсировать дефицит производственных мощностей и снизить цены.

ЕС ввел исключения из санкций для российских нефтяных компаний, разрешив европейским операторам поставлять российскую нефть в третьи страны. В частности, исключения касаются Роснефти, Газпром нефти и Совкомфлота. Послабления санкций со стороны ЕС немного смягчили опасения из-за дефицита поставок и дали повод продавцам перехватить инициативу в торговле фьючерсами Brent.

Пока это лишь локальная мера, которая не меняет общего расклада сил, но она позволяет ожидать, что ЕС не будет ставить новых препятствий для поставок нефти из РФ в другие страны. Это позволит мягче произвести перераспределение потоков и, возможно, избежать существенного падения российской добычи.

В то время как Россия активно поставляет нефть в Индию и Китай, Саудовская Аравия и Ирак увеличивают отгрузки в Европу, в том числе через Египет. Об этом сообщает Bloomberg, оперируя данными по отслеживанию судов. Это является частью большой перестройки логистики на нефтяном рынке, связанной с европейским эмбарго в отношении российской нефти.

В июле общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн б/с, что на 90% выше уровней января 2022 г. Пока не ясно, насколько стабильны эти потоки, но по мере налаживания логистических цепочек экспорт может принять более устойчивый характер. Важно помнить, что этот процесс является длительным, и на его пути может возникнуть много сложностей, которые будут формировать локальные дисбалансы на рынке и поддерживать цены на более высоком уровне, чем они могли бы быть.

В конце недели Baker Hughes традиционно опубликовал данные по числу активных буровых установок в США и Канаде. Число нефтяных установок в США осталось на уровне 599 уст., в Канаде — снизилось на 1 уст., до 124 уст. В совокупности со снижением добычи на протяжении двух недель подряд такая статистика охлаждает оптимизм в отношении американского производства. Ранее специалисты EIA в своем июльском обзоре пересмотрели прогноз по добыче в США в сторону снижения. Добыча в декабре 2022 г. ожидается на уровне 12,5 млн б/с против ранее ожидавшихся 12,6 млн б/с.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются на 0,7% и торгуются в районе $102,6 за баррель.