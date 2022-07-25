МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, чему способствует и ослабление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро на рисковых настроениях рынков

По состоянию на 17.11 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84% — до 99,21 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 95,9 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,45% — до 106,25 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке инвесторами, владеющими другой валютой.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, в том числе и поставки. "Фьючерсный рынок… продолжает сигнализировать об ограниченных поставках нефти, и ближайшие контракты торгуются со значительной премией по сравнению с более поздними", — приводит портал MarketWatch слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).