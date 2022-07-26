МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении проекта "Восток ойл" на Таймыре, поставки с него планируется начать в 2024 году, сообщил гендиректор проекта Владимир Чернов. "Роснефть" открыла месторождение с запасами нефти 82 миллиона тонн

"Сегодня начинается стадия эксплуатационного бурения, начинают разбуриваться эксплуатационные кусты, то есть проект переходит из стадии геологоразведки в стадию эксплуатации. Это уже эксплуатационные скважины, которые будут потом обвязаны трубопроводами и выдадут нефть", — сказал Чернов.

Поставки нефти с месторождения начнутся в 2024 году, сказал он. "С Пайяхи нефть начнет поступать в 2024 году. К 2027 году уже будет хороший результат — до 50 миллионов тонн с проекта "Восток Ойл" будет отгружено на мировые рынки по Севморпути", — отметил Чернов.

Бурение начато на Иркинском лицензионном участке Пайяхского месторождения, глубина скважины составит 3,5 километра. На проекте используются буровые комплексы арктического класса производства "Урало-Сибирской промышленной компании", способные бурить на глубине до 6 километров.

"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Проект включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа — как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые. Ресурсная база проекта оценивается в 6,2 миллиарда тонн жидких углеводородов. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

"Роснефть" планирует в 2024 году ввести два месторождения проекта "Восток ойл" — Пайяхское и Ичемминское, начав поставки нефти с них по Севморпути, заявил гендиректор проекта Владимир Чернов.

"В ближайшей перспективе планируется ввести в промышленную разработку два первых месторождения — это Пайяхское и Ичемминское месторождения. Запуск этих месторождений ожидается у нас по плану в 2024 году", — сказал он. Ранее "Роснефть" начала эксплуатационное бурение на Пайяхе.

Трубопровод длиной 770 км для транспортировки нефти к бухте "Север" должен быть введен в 2024 году, говорится в материалах проекта.

Ичемминское месторождение находится на левом берегу реки Енисей. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что компания получила на левом берегу Енисея в этом году при испытании двух скважин приток нефти и ждет прироста запасов нефти около 100 миллионов тонн.

По словам Чернова, компания сейчас ведет геологоразведку на более чем 20 новых участках проекта "Восток ойл", в основном на Пайяхской группе месторождений. "Роснефть" продолжит геологоразведочные работы на Паяхском кластере, отметил Чернов. "Продолжается реализация программы геологоразведочных работ, ведутся испытания 9 разведочных скважин с применением технологии гидроразрыва пласта. После завершения испытаний запасы в установленном порядке будут поставлены на государственный баланс. Кроме этого в текущем полевом сезоне выполнена масштабная программа сейсморазведочных работ (2Д — 1987 пог.км, 3Д — 2022 кв.км.), сказал Чернов.

В рамках проекта "Восток ойл" "Роснефть" намерена перенаправить поставки нефти с уже разрабатывающегося Ванкорского кластера, а также с новых месторождений на север. Для этого компания строит 770-километровый трубопровод, который соединит Ванкорский и Пайяхский кластеры со строящимся нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". В этом году планируется завершить проектирование и инженерные изыскания по подземному переходу трубопровода через Енисей протяженностью около 7 км, который планируется тоннельным способом на глубине до 70 метров, отметил топ-менеджер. Трубопровод строится круглогодично.

Трубопровод и терминал должны быть введены в 2024 году.

"На строящихся объектах порта "Бухта Север" сегодня работают около 700 человек и 250 единиц спецтехники. Построены три временных причала, вахтовый городок на 500 человек, ведется его расширение до 1500 человек, парки ГСМ, по Севморпути завезены сотни тысяч тонн оборудования и стройматериалов. Начинается строительство ключевых объектов — основного причала для приемки морских судов и хранения нефти", — сказал Чернов.

По его словам, сейчас идет строительство гидротехнических сооружений нефтеналивного терминала, трех из пяти причальных сооружений, подвозится спецоборудование, в том числе специальные баржи для строительства с воды.

При этом, по словам Чернова, 98% материалов и оборудования в проекте — отечественные. "Для реализации проекта совсем уникального оборудования сейчас практически не требуется. Основное оборудование, которое используется в проекте, российского производства", — сказал он.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6 миллиардов тонн жидких углеводородов. В 2024 году с инфраструктуры проекта сможет отгружаться до 30 миллионов тонн нефти, в 2027 году — до 50 миллионов тонн и в 2030 году — до 100 миллионов тонн. В июне Сечин говорил, что добыча нефти на проекте может составить до 115 миллионов тонн нефти в 2033 году.

"Роснефти" может понадобиться 9-12 газовых электростанций мощностью от 300 МВт до 1 ГВт для проекта "Восток ойл" на Таймыре, заявил журналистам гендиректор проекта Владимир Чернов.

В декабре на проекте будет запущена вторая электростанция "Полярная" мощностью 150 МВт, зимой может начаться строительство третьей — Иркинской мощностью до 850 МВт, сказал он.

"Мы рассматриваем строительство энергосистемы, в которой электростанции будут ставиться там, где в непосредственной близости есть попутный нефтяной газ для них. В общей сложности мы рассматриваем строительство от 9 до 12 электростанций в той концепции, которую мы реализуем сегодня. Но это очень живой процесс, если потребуется, мы готовы перейти на более эффективное и выгодное решение", — сказал он. Чернов уточнил, что рассматриваемые мощности каждой электростанции — от 300 МВт до 1 Гвт.

В декабре 2022 года будет введена в эксплуатацию газотурбинная станция "Полярная" на "Восток ойле" мощностью 150 МВт, сказал он. Станция будет использовать две установки компании "Русские газовые турбины" (СП Интер РАО" и General Electric) на 75 МВт каждая. "Первую мощность "Полярная" будет выдавать в декабре этого года", — отметил топ-менеджер.

В начале 2023 года "Роснефть" планирует начать строительство третьей станции — Иркинской с мощностью в 370 МВт на первом этапе и увеличением до 850 МВт. "Иркинская станция сегодня уже находится на высокой стадии проектирования, там прошли изыскания. Мы ожидаем в этот зимний сезон появления строителей", — сказал Чернов. Он сообщил, что для станции уже приобретено 5 газотурбинных установок по 75 МВт, также "Русских газовых турбин".

Сейчас месторождения проекта потребляют около 400 МВт электроэнергии, всего в рамках его реализации планируется строительство объектов электрогенерации общей мощностью 3,5 ГВт. На проекте действует одна газотурбинная электростанция "Ванкор" мощностью около 200 МВт, малая газопоршневая станция, локальные станции на попутном нефтяном газе. Планируется строительство станций на попутном нефтяном газе, а также объектов ветрогенерации.