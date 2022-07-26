МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Грузия не покупает санкционную нефть, власти не получали никаких замечаний в этом направлении, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В Грузии заявили, что не будут отказываться от российской электроэнергии

Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили обвинил компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil в ввозе в Грузию санкционной нефти из России.

"Хочу подчеркнуть и с полной ответственностью заявить, что Грузия не покупает санкционированную нефть. Грузия учитывает санкции с максимальной ответственностью, страна не получала никаких замечаний в этом направлении. В частности, закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества", — сказал министр журналистам.

По его словам, что касается механизма исполнения, то в этом плане таможенные структуры Грузии провели конкретную работу со стратегическими партнерами, все госорганы, представители различных министерств были вовлечены в процесс вместе с экспертами, когда уточнялись конкретные механизмы исполнения санкций.