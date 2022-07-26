МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена нефти Urals в июле могла оказаться значительно выше, чем считалось прежде, пишет газета "Коммерсант". Названа новая причина снижения доллара

Согласно оценкам Argus, на 20 июля дисконт Urals к Brent сократился более чем в два раза, до $15 за баррель. Еще в апреле он превышал $30 за баррель и с тех пор не пересматривался. Другие ценовые агентства Platts и Reuters пока оценивают дисконт совсем иначе: в $30-40 за баррель.

К тому же, как отмечает "Коммерсант", из-за ограничительных мер сделки с Urals стали почти полностью закрытыми: тендеры больше не проводятся, спотовый рынок этого сорта исчез, участие европейских трейдеров в операциях минимально. Кроме того, российские компании почти не рассказывают об условиях продажи своей нефти в Азию.

В результате котировки Urals формируются на основе последних известных данных о размере дисконта к Brent и меняются в соответствии с динамикой Brent. Российские нефтекомпании еще в марте обращали внимание властей на то, что котировки Argus не отражают реальных дисконтов, с которым продается Urals, и компании переплачивают налоги.

Закрытость рынка Urals в результате санкций еще острее ставит вопрос о репрезентативности котировок, которые используются в том числе для расчета налогов, подытожило издание.

Шестой санкционный пакет против России предусматривает постепенное эмбарго на импорт российской нефти, запрет затронет поставки лишь по морю.

Как заявил российский вице-премьер Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на нее установят лимит. По словам президента Владимира Путина, идеи ограничить цену и покупку нефти из России приведут к такой же ситуации, что из газом: цены резко поползут наверх.