МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Верховный суд Греции Ареопаг отклонил апелляцию греческой судоходной компании против иранского танкера Lana и постановил вернуть на него нефть, которую конфисковали в пользу США и частично перегрузили на греческий танкер для отправки в Америку, сообщил портал in.gr. Минфин США заявил о снижении цен на бензин за счет стратзапасов нефти

Танкер Lana (бывший Pegasus), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, в середине апреля был арестован и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку. Иран назвал захват груза корабля "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе.

В середине июня танкер Lana был освобожден по решению греческих властей, но вновь не смог покинуть воды Греции, на этот из-за финансовых претензий буксирной компании, подавшей в суд иск. По сообщениям СМИ, компания требовала более 2 миллионов евро. В начале июля вопрос был урегулирован, танкер окончательно освобожден и отбуксирован в порт Пирей. Он находится там на якорной стоянке.

Суд Халкиды постановил вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые Lana перевозила в своих цистернах.

Судоходная компания, на танкер Ice Energy которой была перегружена нефть, подала апелляцию, но Ареопаг ее отклонил.

В конце недели ожидается начало перевалки иранской нефти с Ice Energy на Lana, сообщил портал.

"После решения Верховного суда, который, как и ожидалось, отклонил апелляцию судоходной компании против иранского танкера Lana, открыт путь для освобождения двух судов под греческим флагом Delta Poseidon и Prudent Warrior, задержанных иранскими властями", — отмечает портал.