МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Администрация США ограничится полугодом товарных интервенций на рынке нефти и не будет продлевать программу, сообщил журналистам экономический советник Белого дома Брайан Диз. Минфин США заявил о снижении цен на бензин за счет стратзапасов нефти

В попытке сдержать рост цен на топливо американские власти в конце марта объявили, что будут высвобождать по миллиону баррелей в сутки в течение шести месяцев из стратегического резерва.

"На сегодня… у нас нет намерения продлевать это дальше", — сказал Диз на брифинге журналистам.

Он дал понять, что рассчитывает на рост нефтедобычи в США, который сделает ненужным дальнейшее расходование стратегического резерва.

В Белом доме ставят себе в заслугу устойчивое снижение цен на топливо, которое продолжается на внутреннем рынке последние несколько недель.