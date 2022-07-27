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2022
https://1prime.ru/oil/20220727/837616086.html
Белый дом заявил, что США не будут продлевать интервенции на нефтяном рынке
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Администрация США ограничится полугодом товарных интервенций на рынке нефти и не будет продлевать программу, сообщил журналистам экономический советник Белого дома Брайан Диз. В... ПРАЙМ, 27.07.2022
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, сша, нефть, интервенции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Администрация США ограничится полугодом товарных интервенций на рынке нефти и не будет продлевать программу, сообщил журналистам экономический советник Белого дома Брайан Диз.
В попытке сдержать рост цен на топливо американские власти в конце марта объявили, что будут высвобождать по миллиону баррелей в сутки в течение шести месяцев из стратегического резерва.
"На сегодня… у нас нет намерения продлевать это дальше", — сказал Диз на брифинге журналистам.
Он дал понять, что рассчитывает на рост нефтедобычи в США, который сделает ненужным дальнейшее расходование стратегического резерва.
В Белом доме ставят себе в заслугу устойчивое снижение цен на топливо, которое продолжается на внутреннем рынке последние несколько недель.