МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Туркмения за первые шесть месяцев 2022 года увеличила производство и экспорт нефтепродуктов, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Темп роста ВВП Туркмении составил шесть процентов за полгода

"По итогам первого полугодия 2022 года только на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) переработано свыше 2,398 миллиона тонн нефти при темпе роста переработки 103,6 процента и выполнении плановых заданий на 111,3 процента", — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что за 6 месяцев текущего года на предприятие было поставлено 2, 405 миллиона тонн нефти, что на 75 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Это позволило с начала нынешнего года произвести 811 тысяч тонн автобензина всех видов, из них 208 тысяч тонн сверх плана.

Увеличение производства нефтепродуктов прослеживается по основным позициям товарной линейки, которая насчитывает более 20 наименований топливной и нефтехимической продукции. Это керосин всех видов, дизельное топливо (в том числе гидроочищенное), судовое топливо, нефтебитумы, нефтяной кокс, смазочные масла и т.д.

"Продукция комплекса реализуется на внутреннем рынке и отправляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, преимущественно в Азию и Европу!", — подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".

Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно добывает более 10 миллионов тонн нефти. По запасам природного газа, страна входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.