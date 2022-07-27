МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром осторожно растут после данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, находясь чуть ниже отметки в 100 долларов за баррель марки Brent, свидетельствуют данные торгов. Белый дом заявил, что США не будут продлевать интервенции на нефтяном рынке

По состоянию на 7.57 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent растёт на 0,07%, до 99,53 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 0,35%, до 95,31 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 июля, снизились на 4 миллиона баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует американское минэнерго. Как полагают аналитики, ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 миллион баррелей.

По словам старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), которого цитирует агентство Блумберг, более "ястребиные" настроения ФРС создадут в краткосрочной перспективе давление на нефтяные котировки.

С другой стороны, отметил аналитик, несмотря на беспокойство за состояние глобальной экономики, дефицит предложения будет поддерживать цены на высоких уровнях.