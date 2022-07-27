МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Москва и Эр-Рияд только выигрывают благодаря высоким мировым ценам на нефть даже в условиях контрпродуктивных мер, которые Запад наложил на Россию, стремясь ограничить ее доходы от экспорта энергоресурсов, пишет обозреватель издания The American Thinker Томас Лифсон. Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар

По его словам, Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти — продолжает наращивать импорт сырья из России, поскольку сейчас Королевство может купить его с существенной скидкой. Эр-Рияд использует российский импорт в качестве топлива для производства электроэнергии.

"К тому же Саудовская Аравия может продавать свою нефть на мировом рынке по более выгодным ценам, чем она платит России, и намного дороже, чем до введения санкций в отношении Москвы", — отметил Лифсон.

Обозреватель объяснил, что Москва получает сейчас гораздо большую прибыль от продажи энергоресурсов, чем до введения рестрикций. Саудовская Аравия оказывается в выигрыше благодаря ценовым колебаниям на мировом рынке нефти, и благодаря импорту более дешевого сырья из России.

"Отказ от покупки нефти у одного производителя, такого как Россия, не означает, что российская нефть остается в земле или скапливается в хранилищах. Это просто означает, что она нашла других покупателей, которые заплатят чуть меньше, чем Россия получила бы без санкций", — резюмировал Лифсон.

Объем импорта Саудовской Аравией российского топлива за период апрель — июнь 2022 года более чем в два раза превысил аналогичный показатель 2021 года. В апреле — июне 2021 года королевство импортировало порядка 320 тысяч тонн топлива из России. В 2022 году этот показатель составил 647 тысяч тонн.

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