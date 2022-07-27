МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, как ожидается, повысит цену своего флагманского сорта нефти для Азии в сентябре, хотя трейдеры видят потенциал для снижения спот-цен в следующем месяце, сообщает агентство Bloomberg. Ближайшие месяцы могут стать поворотными для рынка нефти, считают трейдеры. В Кремле высказались о возможных санкциях на поставки нефти в Китай

Нефть Arab Light с поставкой в сентябре в Азию может продаваться с рекордно высокой премией по сравнению с ценовым маркером Oman/Dubai. Согласно медианной оценке опрошенных Bloomberg НПЗ, премия может составить 10,80 доллара за баррель. При этом падение маржи азиатских НПЗ может вылиться в сокращение спроса на нефть из Саудовской Аравии, говорят трейдеры.

Мировые цены на нефть за июль могут продемонстрировать второе подряд месячное снижение впервые с конца 2020 года. Котировки фьючерсов на нефть оказались под давлением на фоне рисков рецессии в США, ужесточения денежно-кредитной политики и усилий Китая по борьбе с коронавирусом. При этом цены на физическом рынке пока остаются высокими. Saudi Aramco опубликует официальные отпускные цены за сентябрь на следующей неделе.

Некоторые азиатские НПЗ стали готовиться к сокращению операционных мощностей с сентября. В последние месяцы загруженность НПЗ в регионе достигла максимума, поскольку конфликт на Украине привел к изменению торговых потоков и росту цен на бензин до рекордных отметок. Любой откат цен на топливо может спровоцировать сокращение спроса на нефть со стороны НПЗ в ближайшие месяцы.