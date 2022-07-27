МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ограничения цен на российскую нефть могут быть введены к 5 декабря. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в "Большой семерке". Цены на нефть увеличиваются в ходе торгов среды

Как сообщает Reuters, цель ограничения заключается соответствовании временным рамкам, которые уже установил Евросоюз.

Также отмечается, что страны "Большой семерки" хотят, "чтобы цена на российскую нефть была установлена покупателями на уровне выше стоимости российской добычи". Это, добавляет Reuters, предоставит Москве стимул продолжать добычу, но намного ниже нынешних высоких рыночных цен.

Кроме того, высокопоставленный чиновник в G7 сказал, что к этому вопросу пытаются привлечь Индию и Китай.

Ранее идею G7 прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, данное предложение приведет к значительному росту цен на нефть, как это произошло с газом.