МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 июля, сократились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 422,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Иран за год увеличил производство нефти на 30 процентов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов только на 1 миллион баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 474,5 миллиона баррелей, добавляет министерство.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 23,5 миллиона с 22,8 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю сократились на 3,3 миллиона баррелей (на 1,4%), до 225,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,8 миллиона баррелей (на 0,7%) и составили 111,7 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 июля, выросла на 200 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки, добавляется в материалах. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,025 миллиона баррелей в сутки. В Кремле высказались о возможных санкциях на поставки нефти в Китай

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 11,63 миллиона баррелей в сутки, а в мае, по окончательным данным — 11,74 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 июля понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 10 тысяч баррелей в сутки, до 11,91 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год — понизило на 200 тысяч баррелей в сутки, до 12,77 миллиона баррелей в сутки.