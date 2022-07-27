МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы роста после публикации данных о снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США сократились за неделю на 1,1 процента

По состоянию на 17.45 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,22% — до 100,67 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,14%, до 96,06 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 0,45% и 0,14% соответственно.

Ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы бензина в стране за неделю по 22 июля снизились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 422,1 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение на 1 миллион.

Запасы бензина упали сильнее ожиданий — на 3,3 миллиона вместо 0,9 миллиона, дистиллятов — неожиданно снизились на 0,8 миллиона вместо прогнозируемого роста на 0,5 миллиона баррелей. В то же время добыча в стране за неделю выросла на 200 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей.