МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в России без учета газового конденсата в июне составила 9,809 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ была выполнена примерно на 353%, следует из данных Росстата. СМИ: Россия стала главным экспортером нефти в Турцию в мае

Ведомство сообщает, что Россия в июне добыла 40,7 миллиона тонн только нефти, что больше показателей как июня 2021 года, так и мая 2022 года на 2,3%.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце получается в 9,809 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в июне в рамках сделки ОПЕК+ был 10,663 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия могла выполнить свои обязательства по сделке примерно на 353%, поскольку к базе отсчета (11 миллионов баррелей) показатель снизился на 1,191 миллиона баррелей в сутки вместо 337 тысяч.

В прошлом месяце из данных Росстата следовало, что РФ в мае выполнила соглашение ОПЕК+ на 381%. Таким образом, Россия улучшила свои показатели в июне. На динамику добычи в РФ в настоящее время оказывают влияние ограничения, вызванные западными санкциями, и переориентация экспортных потоков на альтернативные рынки.

Что касается нефти с газовым конденсатом, то в июне было добыто 43,8 миллиона тонн, что на 1,5% больше мая этого года и на 2,7% — июня прошлого года. Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в июне составила около 10,702 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов).

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2021 года альянс ежемесячно наращивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, с мая этого года — на 432 тысячи, в июле-августе — на 648 тысяч. При этом в сделке учитывается только нефть, без конденсата.

Минэнерго России ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.