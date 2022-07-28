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Ирак планирует увеличить мощности для экспорта нефти
Нефть
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Ирак намерен увеличить экспортные нефтяные мощности на два миллиона баррелей в сутки, заявил в четверг директор стратегического планирования госкомпании SOMO Мухаммад Саадун. "Мы... ПРАЙМ, 28.07.2022
нефть, энергетика, новости, ирак, экспорт нефти, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 28 июл — ПРАЙМ. Ирак намерен увеличить экспортные нефтяные мощности на два миллиона баррелей в сутки, заявил в четверг директор стратегического планирования госкомпании SOMO Мухаммад Саадун.
"Мы планируем увеличить экспортные мощности примерно на 2 миллиона баррелей в сутки", — заявил Саадун агентству INA.
Также в планах — возобновление работы ведущего в Саудовскую Аравию нефтепровода экспортной мощностью в 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Для сравнения — в июне Ирак экспортировал 3,37 миллиона баррелей нефти в сутки, это на 2,2% больше, чем было в мае.
Доходы Ирака от экспорта нефти за июнь составили 11,355 миллиарда долларов при средней цене нефти в 112,21 доллара за баррель.