КАИР, 28 июл — ПРАЙМ. Ирак намерен увеличить экспортные нефтяные мощности на два миллиона баррелей в сутки, заявил в четверг директор стратегического планирования госкомпании SOMO Мухаммад Саадун. Запасы нефти в США сократились за неделю на 1,1 процента

"Мы планируем увеличить экспортные мощности примерно на 2 миллиона баррелей в сутки", — заявил Саадун агентству INA.

Также в планах — возобновление работы ведущего в Саудовскую Аравию нефтепровода экспортной мощностью в 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Для сравнения — в июне Ирак экспортировал 3,37 миллиона баррелей нефти в сутки, это на 2,2% больше, чем было в мае.

Доходы Ирака от экспорта нефти за июнь составили 11,355 миллиарда долларов при средней цене нефти в 112,21 доллара за баррель.