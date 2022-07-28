МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ на следующей встрече в начале августа могут обсудить сохранение уровня добычи нефти или его небольшое увеличение в рамках сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. В США с оптимизмом ожидают заседания ОПЕК+

"ОПЕК и ее партнеры обдумают вопрос о сохранении добычи нефти на неизменном уровне на сентябрь, когда они встретятся на следующей неделе", — сообщает агентство со ссылкой на несколько осведомленных источников. Они отметили, что может обсуждаться и небольшое увеличение добычи. Следующая встреча альянса пройдет 3 августа.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного антиковидными мерами в ряде стран мира. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. На июль 2022 года ограничения составляют 648 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, с августа альянс должен перейти к финальному этапу выхода из сокращения добычи. Однако на деле многие страны отстают от графика увеличения производства, в том числе Россия.