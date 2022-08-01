Новый генсек ОПЕК+ рассказал о конкурентных отношениях с Россией
Al Rai: генсек ОПЕК+ аль-Гайс заявил об отказе организации от конкуренции с Россией
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ОПЕК не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил в беседе с иорданской газетой Al Rai новый генсекретарь организации Хайтам аль-Гайс.
В частности, генсек отметил: "ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке".
Вместе с тем аль-Гайс, как передает Al Rai, заявил, что подорожание нефти вызвано не только конфликтом на Украине.
"Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", — заключил генсек ОПЕК.
https://1prime.ru/oil/20220801/837656868.html
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