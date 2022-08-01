МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ОПЕК не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил в беседе с иорданской газетой Al Rai новый генсекретарь организации Хайтам аль-Гайс. В ОПЕК считают, что присутствие в ней России важно для успеха соглашения

В частности, генсек отметил: "ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке".

Вместе с тем аль-Гайс, как передает Al Rai, заявил, что подорожание нефти вызвано не только конфликтом на Украине.

"Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", — заключил генсек ОПЕК.