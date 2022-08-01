В Британии пожаловались, что Запад саботирует введение нефтяных санкций
FT: из-за боязни усиления энергокризиса Запад умышленно медлит с нефтяными санкциями
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Западные государства умышленно не вводят новые санкции против поставок нефти из России из боязни, что они могут усугубить мировой энергокризис, утверждает британская Financial Times.
Как отмечает издание, в начале июня Евросоюз запретил компаниям страховать суда, транспортирующие нефть из России. При этом Великобритания тянет с сроками и все еще не присоединилась к санкциям.
В мае Евросоюз и Великобритания условились ввести этот запрет сообща. Тем не менее Лондон ограничился лишь запретом на страхование судов, перевозящих российскую нефть из России в само королевство.
По мнению экспертов Financial Times, медлительность вызвана опасениями, которые высказывались в США: из-за введения санкций против российской нефти может произойти резкий скачок цен на "черное золото" и начаться дефицит предложения.
Вместе с тем издание отмечает, что Еврокомиссия сделала исключения из санкций, которые дали бы предприятиям Европы возможность работать с некоторыми российскими компаниями.
Евросоюз намерен проводить "строго необходимые операции" во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов, считает Financial Times.
https://1prime.ru/oil/20220801/837657658.html
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