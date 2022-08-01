МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт нефти Саудовской Аравии в июле вырос до максимального уровня с апреля 2020 года, составив 7,5 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. Bloomberg: Саудовская Аравия может повысить цены на нефть для Азии

"Экспорт нефти Саудовской Аравии в июле подскочил до максимального уровня с апреля 2020 года… Поставки морем из королевства в прошлом месяце составили около 7,5 миллиона баррелей в сутки, показывают данные Блумберг по отслеживанию судов. Для сравнения, уточненный показатель в июне составил 6,6 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.

Экспорт в Китай в июле вырос до 1,65 миллиона баррелей в сутки в июле, сообщается в материале. В Индию королевство поставляло в прошлом месяце более миллиона баррелей в день — также впервые с апреля 2020 года.

Отмечается, что рост показателя произошел на фоне международного давления на королевство. В частности, неоднократно с призывами увеличить добычу нефти к Саудовской Аравии обращалась администрация США. Однако Эр-Рияд, являясь участником сделки ОПЕК+, все решения по данному вопросу принимает в координации с партнерами альянса.

Между тем по плану в июле ОПЕК+ должен был увеличить производство нефти на 648 тысяч баррелей в сутки, из которых 170 тысяч приходятся на Саудовскую Аравию. Кроме того, дополнительные объемы могли высвободится за счет импорта дешевых нефтепродуктов для внутреннего потребления. Так, в июле СМИ писали, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии.