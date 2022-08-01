Цены на нефть ускорили падение на 3-5% на росте добычи в Ливии
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили падение, теперь снижаются на 3-5%, инвесторы оценивают данные по увеличению добычи этого сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,9%, до 99,92 доллара, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 5%, до 93,7 доллара.
На рынке нефти в понедельник вечером наблюдается заметное снижение цен, поскольку инвесторы оценивают сообщения об увеличении добычи нефти в Ливии до уровня начала апреля. Так, агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Мохамеда Оуна, сообщает, что объем добычи вырос до 1,2 миллиона баррелей в день после того, как с середины апреля производство сократилось более чем вдвое.
На этой неделе нефтяные трейдеры будут ждать результатов заседания ОПЕК+, которые будут опубликованы в среду.
"Поскольку срок действия предыдущего соглашения истек, поскольку альянс теоретически отменил все сокращения добычи, вызванные пандемией, внимание теперь переключится на то, как ОПЕК+ планирует фактически достичь этих целей и будет ли объявлено о дальнейшем увеличении в будущем", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).
https://1prime.ru/oil/20220801/837667566.html