МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили падение, теперь снижаются на 3-5%, инвесторы оценивают данные по увеличению добычи этого сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть снижаются на 1%

По состоянию на 19.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,9%, до 99,92 доллара, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 5%, до 93,7 доллара.

На рынке нефти в понедельник вечером наблюдается заметное снижение цен, поскольку инвесторы оценивают сообщения об увеличении добычи нефти в Ливии до уровня начала апреля. Так, агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Мохамеда Оуна, сообщает, что объем добычи вырос до 1,2 миллиона баррелей в день после того, как с середины апреля производство сократилось более чем вдвое.

На этой неделе нефтяные трейдеры будут ждать результатов заседания ОПЕК+, которые будут опубликованы в среду.

"Поскольку срок действия предыдущего соглашения истек, поскольку альянс теоретически отменил все сокращения добычи, вызванные пандемией, внимание теперь переключится на то, как ОПЕК+ планирует фактически достичь этих целей и будет ли объявлено о дальнейшем увеличении в будущем", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).