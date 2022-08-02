МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром заметно снижаются, продолжая динамику понедельника, инвесторы ожидают результатов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Эксперт раскрыл фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

По состоянию на 8.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,06%, до 98,97 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 93,07 доллара.

Основной фактор на рынке сейчас — ожидание итогов завтрашнего заседания ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать вчерашние данные об увеличении добычи "черного золота" в Ливии до уровня начала апреля. Агентство Блумберг сообщало со ссылкой на министра нефти Мохамеда Оуна, что объем добычи вырос до 1,2 миллиона баррелей в день после того, как с середины апреля оно сократилось более чем вдвое.