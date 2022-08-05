Песков ответил на публикации СМИ о "покупке доли турецких энергокомпаний"
Песков ответил на публикации американских СМИ о "предложении по покупке доли энергокомпаний Турции"
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждали перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикации в американских изданиях о якобы предложении России Турции по покупке доли турецких энергокомпаний.
The Washington Post сообщило, что якобы Путин сделал Эрдогану предложение выкупить доли турецких нефтеперерабатывающих компаний. Издание отмечает, что таким образом Россия надеется скрыть происхождение нефти и обойти эмбарго Евросоюза. При этом, якобы Эрдоган ожидает от России согласия на военную операцию против курдов на севере Сирии, отмечает издание
"Речь шла о перспективах развития всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.
https://1prime.ru/oil/20220805/837717221.html
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