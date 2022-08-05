МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждали перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикации в американских изданиях о якобы предложении России Турции по покупке доли турецких энергокомпаний. Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях

The Washington Post сообщило, что якобы Путин сделал Эрдогану предложение выкупить доли турецких нефтеперерабатывающих компаний. Издание отмечает, что таким образом Россия надеется скрыть происхождение нефти и обойти эмбарго Евросоюза. При этом, якобы Эрдоган ожидает от России согласия на военную операцию против курдов на севере Сирии, отмечает издание

"Речь шла о перспективах развития всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.