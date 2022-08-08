МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В Goldman Sachs по-прежнему считают вероятным рост нефтяных цен на фоне дефицита предложения, несмотря на недавнее снижение котировок, произошедшее на фоне опасений относительно глобальной рецессии, сообщает агентство Рейтер. Reuters: фьючерсы на нефть растут на ожиданиях повышения спроса

На рынке при текущем уровне цен периодически будет возникать дефицит предложения, а для баланса будет необходимо разрушение спроса в условиях замедления экономики, отмечают в инвестиционном банке.

В понедельник цены на нефть остаются около многомесячных минимумов, достигнутых на фоне опасений относительно замедления экономики.

В Goldman отметили, что расхождения между фьючерсами на нефть Brent, которые в июне и июле в среднем торговались около 110 долларов за баррель, и мировыми розничными ценами на нефть Brent в 160 долларов за баррель было недостаточно, чтобы спровоцировать разрушение спроса и положить конец дефициту на рынке.

"Беспрецедентный дисконт, учитываемый в ценах на нефть Brent, который превысил наши прогнозы, можно объяснить усугублением энергетического кризиса. На фоне этого энергетического кризиса возросла маржа НПЗ по всему миру на фоне роста цен на природный газ в Европе, фрахтовых ставок, доллара и загруженности НПЗ", — отмечают в инвестиционном банке.

В Goldman понизили прогноз по ценам на нефть Brent в 3-м и 4-м кварталам до 110 и 125 долларов за баррель со 140 и 130 долларов за баррель соответственно. В инвестиционном банке оставили без изменений прогноз по цене нефти Brent в 2023 году на уровне 125 долларов за баррель.

В Goldman прогнозируют, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в США в 4-м квартале достигнут 4,35 и 5,50 доллара за галлон соответственно, а в 2023 году будут в среднем составлять 4,40 и 5,25 доллара за галлон.

"Мы прогнозируем, что розничные цены на топливо в США вырастут к концу года, а со 2-го квартала 2023 года будут снижаться, поскольку маржа НПЗ нормализуется", — отметили в Goldman.

Средняя розничная цена бензина в середине июня преодолела пик 5,02 доллара за галлон, согласно данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA).