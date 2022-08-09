МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Агентство Рейтер со ссылкой на данные Refinitiv передает, что танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям. Стоимость нефти падает на опасениях вокруг спроса

"Танкер Capricorn Sun погрузил сырую нефть… у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам, танкер был зафрахтован компанией Shell. На основе данных из открытых источников агентство делает вывод, что судно перевозило примерно 570 тысяч баррелей.

По информации агентства, подобный груз был доставлен в Росток впервые.

Европейский Союз ввел масштабные санкции против России из-за Украины, включая запрет на импорт сырой нефти и удобрений. Это повлекло за собой рост цен и спровоцировало кризис в Европе и США.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.