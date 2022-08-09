МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются на перспективах возобновления поставок "черного золота" из Ирана на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов. Китай скупает уголь, нефть и газ по всему миру

По состоянию на 7.48 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,21%, до 96,45 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 90,56 доллара.

Во вторник туром цены на нефть слегка снижаются на перспективах возможного возобновления поставок этого вида сырья из Ирана. Ранее переговорщики от Ирана и США сообщили, что собираются в Вену на очередной раунд непрямых переговоров. Вашингтон может снять санкции с иранского нефтяного экспорта взамен на приостановку разработок Ирана в ядерной отрасли. В случае если страны придут к консенсусу, это откроет Ирану возможность увеличить добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки в течение 8-10 месяцев.

"Разговоры о возможном возобновлении поставок из Ирана продолжают нервировать рынок", — приводит агентство Блумберг мнение старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin). "Объем торгов остается довольно скромным, и в настоящее время не требуется много усилий, чтобы привести рынок в движение", — добавила эксперт.