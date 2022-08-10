МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба", свидетельствуют данные торгов. Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

По состоянию на 9.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 95,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 89,66 доллара. Утром их стоимость несколько росла.

Накануне украинская государственная компания "Укртранснафта" рассказала, а "Транснефть" подтвердила остановку прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию — по южной ветке трубопровода "Дружба", так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Но "Транснефть" также рассказала, что изучает альтернативные варианты оплаты услуг транзита нефти через Украину. А дополнительные надежды на запуск прокачки появились после заявления РИА Новости венгерского правительства о том, что венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти, а также заявления чешского оператора трубопровода Mero CR об ожидании возобновления своей работы в течение нескольких дней.

Кроме того, рынки реагируют на статистику запасов нефти в США. По информации Американского института нефти (API), запасы этого сырья в стране за неделю по 5 июля увеличились на 2,15 миллиона баррелей, хотя аналитики, прогнозировали рост лишь на 0,7 миллиона.