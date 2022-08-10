Мировые цены на нефть снизились на перспективах восстановления поставок в Европу по "Дружбе"
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 95,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 89,66 доллара. Утром их стоимость несколько росла.
Накануне украинская государственная компания "Укртранснафта" рассказала, а "Транснефть" подтвердила остановку прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию — по южной ветке трубопровода "Дружба", так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Но "Транснефть" также рассказала, что изучает альтернативные варианты оплаты услуг транзита нефти через Украину. А дополнительные надежды на запуск прокачки появились после заявления РИА Новости венгерского правительства о том, что венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти, а также заявления чешского оператора трубопровода Mero CR об ожидании возобновления своей работы в течение нескольких дней.
Кроме того, рынки реагируют на статистику запасов нефти в США. По информации Американского института нефти (API), запасы этого сырья в стране за неделю по 5 июля увеличились на 2,15 миллиона баррелей, хотя аналитики, прогнозировали рост лишь на 0,7 миллиона.
https://1prime.ru/oil/20220810/837745872.html