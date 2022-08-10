МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. На западе Украины предотвратили кражу дизеля из магистрального трубопровода, прокачивавшего нефтепродукты из России и Белоруссии в Европу, заявила "Укртранснафта". Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

"Разоблачили и пресекли хищение дизельного топлива из нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", — говорится в сообщении украинской госкомпании в одной из соцсетей.

Как уточняется, группа злоумышленников отбирала топливо через врезку в трубы и хранила его в резервуаре, расположенном неподалеку от трубопровода. Одного из членов группы задержали в момент кражи топлива, а врезку устранили, добавляется в сообщении.

Как рассказали в "Укртранснафте", с начала текущего года было обнаружено и устранено 11 незаконных "врезок", из них шесть – в магистральных нефтепроводах "Укртранснафты" и пять – в магистральном нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление", украинский участок которого ранее эксплуатировало ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В феврале прошлого года Владимир Зеленский указом вернул эту часть трубы во владение Украины и передал в управление "Укртранснафте" на пять лет.