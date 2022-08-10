ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft договорились с Украиной о скором восстановлении прокачки российской нефти по "Дружбе", передает телеканал ТА3. СМИ: венгерская MOL оплатила транзит российской нефти по "Дружбе"

"Украинская сторона позитивно отреагировала на предложение компаний Slovnaft и MOL заплатить транзитные расходы за поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", — отмечается в сообщении.

Как уточняется, Slovnaft уже перечислил украинской стороне средства для оплаты транзита и ждет возобновления прокачки в кратчайшие сроки. По словам представителя комбината Антона Молнера, Россия тоже одобрила такой вариант.

Украинская госкомпания "Укртранснафта" с 4 августа прекратила прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Приостановка связана с тем, что российская "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за технических проблем, связанных с действием западных санкций. Венгерская сторона подала ходатайство о восстановлении прокачки в кратчайшие сроки.

В среду стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL сама оплатила транзит российской нефти и рассчитывает на возобновление поставок в ближайшие дни.