МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина подтвердила получение средств за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", рассказал РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. СМИ: Венгрия и Словакия договорились с Киевом о поставках нефти по "Дружбе"

"Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать", — сообщил Демин.

Украинская госкомпания "Укртранснафта" с 4 августа прекратила прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Приостановка связана с тем, что российская "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за технических проблем, связанных с действием западных санкций. Венгерская сторона подала ходатайство о восстановлении прокачки в кратчайшие сроки.

В среду стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft сами оплатили транзит российской нефти и ждут возобновления поставок в ближайшее время.