МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в 16.00 мск возобновить поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию и Словакию, заявил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин. СМИ: Венгрия и Словакия договорились с Киевом о поставках нефти по "Дружбе"

"Мы планируем начать прокачку по отрезку "Михалки — Броды" в 16:00", — сказал он.

По словам Демина, подготовка к восстановлению поставок уже ведется, Белоруссия также готова к работам. Представитель "Транснефти" уточнил, что прокачка начнется после накопления необходимых объемов нефти. При этом топливо поступит сперва в Словакию, а затем в Венгрию.

Украинская госкомпания "Укртранснафта" с 4 августа прекратила прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Приостановка связана с тем, что российская "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за технических проблем, связанных с действием западных санкций.

В среду стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft сами оплатили транзит российской нефти и ждут возобновления поставок в ближайшее время.