"Транснефть" возобновит поставки нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"
"Транснефть" планирует в среду возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу"
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в 16.00 мск возобновить поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию и Словакию, заявил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин.
"Мы планируем начать прокачку по отрезку "Михалки — Броды" в 16:00", — сказал он.
По словам Демина, подготовка к восстановлению поставок уже ведется, Белоруссия также готова к работам. Представитель "Транснефти" уточнил, что прокачка начнется после накопления необходимых объемов нефти. При этом топливо поступит сперва в Словакию, а затем в Венгрию.
Украинская госкомпания "Укртранснафта" с 4 августа прекратила прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Приостановка связана с тем, что российская "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за технических проблем, связанных с действием западных санкций.
В среду стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft сами оплатили транзит российской нефти и ждут возобновления поставок в ближайшее время.
https://1prime.ru/oil/20220810/837749096.html
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